Kremlin desmiente haber informado a EE. UU. sobre retirada de militares de Venezuela

El Kremlin negó este martes que Rusia haya informado a EE. UU. de la supuesta retirada de expertos técnicos de Venezuela, en contra de lo que afirmó el lunes el presidente estadounidense, Donald Trump en un mensaje de la red social Twitter.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019