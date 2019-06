La joven que fue abusada a los 11 y violada a los 14 murió a los 17, luego de que le rechazaran la eutanasia

Noa Pothoven, una adolescente de 17 años murió el domingo en su casa de Arnhem (Holanda). Su historia le ha dado la vuelta al mundo entero porque en repetidas ocasiones comunicó sus deseos de morir e incluso solicitó que le permitieran someterse a una eutanasia.

La joven era conocida en Holanda por haber escrito su autobiografía titulada “Winnen of leren” (Ganar o aprender, en holandés), en la que reconocía haber sido víctima de abusos sexuales y agresiones cuando era más pequeña.

Vea también: Un hombre se arrancó los ojos con sus manos en plena vía pública

“No me voy a andar con rodeos: voy a estar muerta como mucho en diez días. Tras años de lucha, mi lucha ha terminado. Por fin voy a ser liberada de mi sufrimiento porque es insoportable. No me intenten convencer de que esto no es bueno. Es una decisión bien considerada y definitiva“, escribió en su mensaje de despedida.

En su libro, Noa escribe que fue agredida en una fiesta escolar cuando tenía 11 años y un año más tarde en una fiesta para adolescentes. “Es la segunda vez que un hombre se sienta contra mí, contra mi voluntad, en lugares íntimos”. A la edad de 14 años, escribió que fue violada por dos hombres en el vecindario de Arnhem en Elderveld.

Los abusos sexuales a los que fue sometida le provocaron una fuerte depresión, trastorno de estrés postraumático y anorexia que se tradujeron en años de sufrimiento. “No he estado viva, sobrevivía, y ni siquiera eso. Todavía respiro, pero ya no estoy viva”, escribió la joven.

Le puede interesar: La controvertida máquina del suicidio que funcionaría solo con parpadear abre nuevo debate de eutanasia

En Holanda, la eutanasia es legal desde 2002 y lo joven solicitó que se lo practicaran y aunque muchos medios aseguraron que sí se lo habían concedido, tras no poder recibir la eutanasia, la menor decidió “parar de comer y beber, lo que ha provocado su muerte”, según informa Newtral.

La asociación holandesa NNVE, especializada en proveer información, resolver consultas y educar sobre eutanasia y suicidio asistido en los Países Bajos, explicó que, si bien la Eutanasia se puede aplicar para adolescentes desde los 16 años, hay muchas restricciones.