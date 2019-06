Irán prevé superar el límite de la reserva de 300 kilos de uranio enriquecido establecido en el histórico acuerdo nuclear de 2005, en respuesta a la falta de acción de Europa tras la retirada de EE. UU. del pacto el año pasado.

El pasado 17 de junio, el portavoz de la Agencia de Energía Atómica de Irán (AEAI), Behruz Kamalvandí, ya advirtió de su decisión. “Hoy empieza la cuenta atrás para que las reservas superen los 300 kilos de uranio enriquecido, y dentro de 10 días, el 27 de junio, pasaremos ese límite”, dijo

Starting today, Iran does not keep its enriched uranium and produced heavy water limited. The EU/E3+2 will face Iran's further actions if they can not fulfill their obligations within the next 60 days and secure Iran's interests. Win-Win conditions will be accepted.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) May 8, 2019