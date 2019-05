Grupo de hombres robó, golpeó y violó a joven trans

El hecho se presentó en Tucumán, Argentina, cuando Lucas Mathías Gargiulo de 24 años regresaba el miércoles a su casa en la mañana.

Garguilo, quien hace un año comenzó con la terapia hormonal, salió la noche del martes con unos amigos y decidió esperar hasta la mañana siguiente para volver a su hogar. El miércoles a las 10 a.m. se bajó de un taxi que lo dejó a tres cuadras de su casa, y ahí fue que lo abordaron sus agresores, indica La Gaceta.

El joven le contó al medio regional lo ocurrido:

“(…) Me interceptan tres tipos que venían en moto; era obvio que me venían a robar. Les entregué la billetera y el celular en el acto, pero aún así comenzaron a golpearme hasta que no di más y me caí al piso. Ellos pensaron que era un chico gay, porque me decían ‘ahora te vamos a hacer machito, puto’”.

Garguilo continuó su relato al medio local tucumano en medio de lágrimas: después de la frase “te vamos a hacer a hacer machito” los asaltantes le bajaron los pantalones, y al ver sus genitales femeninos buscaron la rama de un árbol y lo violaron. Lucas no recuerda, o prefiere no recordad, si hubo o no acceso carnal.

Lee también: Médico negligente infectó a 65 niños con VIH

Cuando por fin llegó a la casa, conmocionado por lo vivido, la tía fue la que se percató del sangrado que presentaba en la zona púbica. Fueron a la comisaría local, y si bien los policías recibieron la denuncia solamente lo hicieron por robo y agresión; nunca pusieron la palabra “violación”.

El joven dice que lo enviaron a un médico forense, pero solamente para las lesiones producto de la golpiza y no por la agresión sexual; sin embargo, el médico nunca llegó a revisarlo.

La Gaceta habló con el oficial encargado de la Comisaría Sexta, Juan Reinoso, pero este indicó que la denuncia solo había sido por robo y las lesiones, no por violación, asegurando que Garguilo nunca mencionó esto; la víctima sostiene que lo dijo explícitamente.

Lee también: Las multas que tendría la pareja que fue grabada mientras tenía relaciones en pleno anden de Valledupar

Este jueves Lucas fue al hospital donde recibe su tratamiento médico, si bien el medio tucumano habló con la galena Fabiana Reina, ella solo pudo asegurar que realizaron “una evaluación general y ginecológica” pero no podían dar más detalles “porque se trata de la intimidad de la víctima”.

Este es el video que publicó Lucas Mathías Gargiulo en su cuenta de Facebook contando lo sucedido: