‘Estamos más cerca del cese de la usurpación, nos hemos preparado para esto’: Leopoldo López

El líder opositor Leopoldo López, sobre quien pesa una orden de arresto y quien se encuentra refugiado en la Embajada de España, en Caracas, luego de haber sido liberado del arresto domiciliario que pagaba en su residencia el pasado 30 de abril, habló a la prensa.

Estamos más cerca del cese de la usurpación, nosotros nos hemos preparado para esto, esto no es improvisado indicó López.

Asimismo, aseguró que no ha dejado de estar activo, que tan solo ha estado en silencio.

“Yo no he estado ni un solo día inactivo, me he mantenido activo y me mantendré activo y comunicándome con los venezolanos y estoy convencido que nosotros vamos a lograr el cese de la usurpación”, agregó.

A su vez, resaltó el trabajo que se está haciendo desde la Asamblea Nacional en unanimidad con todos los partidos políticos. “Nadie hubiese pensado en diciembre que en enero íbamos a estar donde estábamos, que en enero íbamos a tener un líder que le diera conducción a este proceso […], el reconocimiento de más de 55 países en el mundo que reconocen a Juan Guaidó como presidente”, añadió.

El líder opositor advirtió que va a venir más movimiento militar y explicó que en Venezuela no ocurrió un intento de golpe de Estado el día 30 de abril, sino que ese día un grupo de venezolanos y venezolanas uniformados decidieron cumplir con su responsabilidad constitucional establecida en el artículo 333 que dice “todo venezolano investido o no de autoridad, uniformado o no, tendrá la responsabilidad y el deber de contribuir para la restitución del orden institucional”.

De igual forma, hizo un llamado a todos los militares, civiles y venezolanos a que asuman su responsabilidad de contribuir con el cese de la usurpación para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro.

“No podemos perder la esperanza. La comunidad internacional no nos va a dejar solos, he recibido muchas llamadas en las últimas horas de presidentes de gobierno, de representantes, información que en su momento la publicaré”, manifestó.

Finalmente, señaló que el siguiente paso es continuar con el cese de la usurpación y que se están preparando con mucha seriedad para la próxima fase que es el gobierno de transición “para poder rescatar a Venezuela y salir de este desastre. Espero que sean semanas para el cese”, concluyó.