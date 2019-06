El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las autoridades migratorias iniciarán la próxima semana un proceso de deportación de “millones” de inmigrantes sin papeles.

“La próxima semana el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) empezará un proceso para deportar a millones de inmigrantes ilegales que han entrado a Estados Unidos de manera ilícita. Serán deportados tan pronto como lleguen”, aseguró Trump en Twitter.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people…….

El mandatario estadounidense no ofreció más detalles sobre los inmigrantes que se verían afectados por el proceso.

Lo que sí aseguró Trump, fue que México “está haciendo un muy buen trabajo deteniendo a gente” antes de que alcancen la frontera estadounidense y anunció que “pronto” firmará un acuerdo con Guatemala de “tercer país seguro”.

….long before they get to our Southern Border. Guatemala is getting ready to sign a Safe-Third Agreement. The only ones who won’t do anything are the Democrats in Congress. They must vote to get rid of the loopholes, and fix asylum! If so, Border Crisis will end quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019