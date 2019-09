Crean un material con telaraña y madera que podría reemplazar el plástico

Este viernes se conoció que en la Universidad Aalto y el Centro de Investigación Técnica VTT, en Finlandia, están desarrollando un nuevo material a partir de madera y telaraña, que remplazaría al plástico.

Hasta el momento, en la búsqueda de crear un material que sea fuerte y a la vez extensible se ha tenido el problema de que al aumentar la rigidez se reduce su extensibilidad, y viceversa.

Sin embargo, el proyecto investigativo desarrollado por el Centro de Excelencia en Ingeniería Molecular de Materiales Híbridos Biosintéticos (Hyber), logró un material firme, elástico y resistente que bien podría reemplazar el plástico en usos como la elaboración de productos médicos, fibras quirúrgicas, la industria textil, empaques y envoltorios, entre otros.

Para este nuevo material se adhirieron fibras de celulosa de madera a la proteína de la seda de telaraña lo que le dio las características de firmeza, resistencia y extensibilidad que los actuales productos sintéticos y naturales no tienen.

Pezhman Mohammadi from VTT presenting the new composite material created by @AaltoUniversity and @VTTFinland https://t.co/I3E5WHSUwE pic.twitter.com/kYdyUmtAP7

— VTT (@VTTFinland) September 16, 2019