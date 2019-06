Caricaturista se quedó sin trabajo por dibujar a Trump burlándose de un migrante muerto en un campo de golf

Michael de Adder, un caricaturista político ‘freelance’ en Canadá, aseguró que todos los diarios importantes de la provincia canadiense de New Brunswick lo despidieron luego de que su dibujo sobre Donal Trump se volviera viral.

La caricatura de la discordia muestra al presidente de Estados Unidos junto a un carrito de golf y con un palo en la mano de pie mirando a un hombre y su hija, ambos migrantes, muertos sobre el césped. Esta triste imagen es basada en un hecho real que ocurrió hace unos días en la frontera mexicana cuando el padre y su pequeña murieron ahogados al intentar cruzar un río de la frontera EE.UU – México. La caricatura se complementa con la irónica pregunta de Trump: “¿Les molesta si sigo jugando?”.

Cartoonist Michael DeAdder was just fired from the newspaper for this cartoon. pic.twitter.com/PhpkH5FbcO

— Jason Chatfield (@Jason_Chatfield) June 29, 2019