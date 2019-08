Cadena de comida rápida incluirá en su menú una hamburguesa vegetariana en EE. UU.

La cadena de comida rápida Burger King, ofrecerá a partir del 8 de agosto en todo el territorio norteamericano la “Impossible Whopper”, una hamburguesa vegetariana que ya ofreció en pruebas en abril en 59 restaurantes de St. Louis (Misuri) con buenos resultados.

De acuerdo al anunció de la compañía, la empresa decidió seguir con la colaboración con la firma Impossible Foods, conocida por haber creado una hamburguesa hecha con vegetales y con la proteína “heme”, que imita incluso el “sangrado” que luce el producto de carne de ternera habitual.

A través de un video divulgado en su cuenta corporativa de Twitter, Burger King muestra cómo invitó a decenas de personas a la apertura de un restaurante de Impossible Burgers.

a big deal just became a bigger deal. the Impossible Whopper is available nationwide starting 8/8. pic.twitter.com/TpFQenSLFQ

— Burger King (@BurgerKing) August 1, 2019