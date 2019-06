Ataque a dos buques cisterna dispara la tensión en el Golfo Pérsico

El ataque a dos buques cisterna en el estrecho de Ormuz, un mes después del supuesto sabotaje de cuatro barcos en la misma zona, ha vuelto a aumentar la temperatura en una región que vive en tensión desde hace semanas mientras los precios del petróleo experimentaban fuertes alzas.

Dos barcos, uno propiedad de un armador noruego y otro japonés, sufrieron este jueves, impactos y explosiones mientras salían del estrecho de Ormuz a unas 30 millas de la costa iraní.

A primera hora del día, el comando la V Flota de Estados Unidos, con base en Baréin, confirmaba que estaba prestando “asistencia” a dos buques “atacados”, tras recibir dos llamadas de socorro.

El Pentágono informó posteriormente de que envió a la zona al “USS Bainbridge”, un destructor de la clase Arleigh Burke con misiles guiados.

Sin embargo, un buque iraní salvó a los 23 tripulantes de una nave y los 21 de la otra, y los condujo al puerto de Jask, en la provincia iraní meridional de Hormozgan.

El director general de los puertos de esa región, Alahmorad Afifipur, explicó que el primer carguero, de nombre Front Altair, se incendió a 25 millas del puerto de Jask.

Según la información facilitada por la autoridad marítima de Noruega, se registraron tres detonaciones en el “Front Altair”, un buque que pertenece al armador noruego Frontline y que navega con bandera de Islas Marshall.

El capitán de la embarcación, que había partido de Catar con destino a Taiwán, ordenó a la tripulación que abandonara el barco debido al fuego, según Afifipur, citado por la agencia oficial IRNA.

Las 23 personas fueron rescatadas del agua con pequeñas lanchas y luego trasladadas a un barco mayor, que se dirigió con ellas al puerto de Jask.

El segundo carguero, el “Kokuka Courageous”, un buque cisterna que navegaba con rumbo a Tailandia y posteriormente a Singapur bajo bandera panameña, y que pertenece a la empresa japonesa Kokuka Sangyo, sufrió el incidente a unas 30 millas de Jask.

Directivos de la firma nipona dijeron en Japón que la embarcación, que transportaba 25.000 toneladas de metanol, recibió un primer impacto a babor y los tripulantes intentaron apagar un fuego que se había declarado en la sala de máquinas.

Tras un segundo impacto, también a babor, el capitán dio orden de abandonar el buque y sus 21 tripulantes, de nacionalidad filipina, fueron rescatados por la embarcación iraní.

Las autoridades de Japón no han precisado quién puede estar detrás de este ataque ni se ha confirmado que haya víctimas.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, calificó los dos incidentes de “sospechosos”.

“Los ataques denunciados contra los petroleros relacionados con Japón ocurrieron mientras el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se reunía con el ayatolá Ali Jameneí”, líder supremo iraní, “para mantener conversaciones extensas y amistosas”, escribió Zarif en su cuenta oficial de Twitter.

Reported attacks on Japan-related tankers occurred while PM @AbeShinzo was meeting with Ayatollah @khamenei_ir for extensive and friendly talks.

Suspicious doesn't begin to describe what likely transpired this morning.

Iran's proposed Regional Dialogue Forum is imperative.

— Javad Zarif (@JZarif) June 13, 2019