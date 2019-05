‘Allegados a Maduro desean que deje el poder’: Leopoldo López

El líder opositor venezolano Leopoldo López manifestó que las personas más cercanas a Maduro tienen un “claro interés” en que el mandatario deje el poder.

La siguiente es la transcripción íntegra de la entrevista realizada en la embajada de España en Caracas, donde el líder opositor se encuentra refugiado:

Pregunta: Teniendo en cuenta que aquí no lo van a poder detener, ¿qué opinión le merece que se haya emitido una orden de captura en su contra aún a sabiendas de que es imposible sacarle de aquí, de la residencia del embajador?

Leopoldo López: La verdad, no le doy ninguna relevancia, esa orden de captura, todo mi proceso ha sido ilegal, todo mi proceso ha sido inconstitucional. Yo fui condenado a 14 años de prisión de los cuales ya he cumplido más de cinco años por la palabra, por hablar. Me enjuiciaron por los discurso que emití en 2014, un juicio en que no me permitieron presentar ni un solo testigo. Cuando la Fiscalía que me acusaba llevó 150 testigos, no pude presentar ni un solo elemento probatorio.

El juicio fue cerrado, no se le permitió acceso a la prensa ni a público ni a organizaciones de derechos humanos, todo el juicio fue una farsa al igual que esa orden de captura. No le tengo miedo a la dictadura ni a sus cuerpos represivos, ni a sus brazos ejecutores de la justicia injusta que es la que hoy prevalece en Venezuela

P: Entonces, ¿esa orden de captura podría obedecer a algún tipo de estrategia teniendo en cuenta que no se puede llevar a cabo ni con petición de la Interpol?

LL: No te podría decir a qué obedece, lo que puedo decir es que en 2014, el 18 de febrero de 2014 escogí el día en que me iba a presentar ante la Justicia injusta. El 30 de abril (pasado) también fue decisión mía luego de acatar un indulto presidencial de nuestro presidente Juan Guaidó que fue acatado por fuerzas policiales y miliares (salir del arresto domiciliario). Ni cuando entré en la cárcel, ni cuando salí del arresto domiciliario lo hice bajo las condiciones de la dictadura.

P: Después de la jornada del martes y esos distintos llamados a la Fuerza Armada, ¿cuál es el apoyo militar con que cuentan ustedes en este momento?

LL: El principal apoyo con el que contamos en la Fuerza Armada Nacional es el corazón de los hombres y mujeres de uniforme. Ellos están con el proceso de cambio, con la necesidad que tenemos todos los venezolanos, son venezolanos igual, son pueblo igual. Yo no soy militar, soy civil, pero creo que soy uno de los pocos dirigentes democráticos que ha convivido tanto con los militares y los policías. Primero fui alcalde ocho años y me tocó gerenciar una Policía a la que le dediqué mucho tiempo y esfuerzo. Luego pasé casi cuatro años en una cárcel militar, que es una unidad militar, donde solo compartía con militares que eran presos o custodios, pero militares de los distintos componentes: la Guardia Nacional, Ejército, Armada, Aviación.

Eso me ha permitido tener conocimiento humano de nuestra Fuerza Armada, entender sus prioridades, su proceso de formación, sus preocupaciones, son las mismas que puedo tener, o cualquier venezolano que quiera un mejor país.

Ahora, ¿qué tenemos que derribar? El miedo. ¿Qué comenzó el 30 de abril? Comenzamos a derrumbar de una manera contundente el temor de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada para que tomen las decisiones de actuar. ¿Qué significa actuar? acatar la constitución, nuestra constitución establece muy claro, en el artículo 333, que cualquier venezolano investido o no de autoridad tiene el deber de contribuir con la restitución del orden constitucional, si este es puesto en situación de vulnerabilidad. En Venezuela no hay orden constitucional de ningún tipo. No alcanza ningún tipo de análisis, lo que es el funcionamiento de las instituciones en Venezuela con respecto a su estado de derecho a su legitimidad. Por tanto, todos civiles y militares estamos obligados a contribuir con el cese de la usurpación. Eso va a continuar. Ya es el tercer episodio de una expresión militar (contra el gobierno de Nicolás Maduro) en lo que va de año: el primero fue el 22 enero de este año con un grupo de sargentos que hicieron un pronunciamiento en la madrugada, el segundo fue el 23 de febrero cuando comenzaron a ir hacia Colombia y cruzar la frontera. Más de 1.700 militares de los distintos componentes han sumado su voluntad al reconocimiento de nuestro presidente Juan Guaidó. El 30 de abril se da otro proceso en que ya de una manera más contundente se da una muestra de apoyo de ese sector. Ese proceso va a continuar porque es un proceso en que ya empieza a derribarse el miedo de una manera clara. Tuve conversaciones con muchos de los comandantes, que son tenientes coroneles, sobre el compromiso que nos toma a todos, civiles y militares. En alguna de las reuniones decían (los militares): “es la primera vez que hablamos entre nosotros con tanta sinceridad” porque había el temor de que cualquiera de ellos fuera un delator. La responsabilidad fue construir esa confianza entre nosotros mismos. El proceso de construir confianza para saber que se está de lado correcto de la historia, que se está del lado correcto de la legalidad es un paso muy significativo, que va a continuar.

P: ¿Han negociado en algún momento con el entorno de Maduro la salida de él?

LL: Con Maduro, no.

P: ¿Y con su entorno?

LL: Claro, se ha planteado. Con el entorno de Maduro, ahí hay un claro interés de su entorno más íntimo de que Maduro salga del poder. Se dieron varias conversaciones, siempre insistimos en que tiene que ser un proceso pacífico que no recurra a la violencia pero tiene que contar con la fuerza del pueblo y de la Fuerza Armada. Tiene que ser un proceso que garantice integridad de quienes hoy están usurpando el poder. Eso lo hemos hablado y en todas las conversaciones que tengo reitero esto. Nosotros no queremos hacerle a nuestros adversarios lo que nos hicieron a nosotros. No quiero más nunca que haya más presos políticos, ni torturados ni asesinados por salir a protestar. Queremos que Venezuela cambie y podamos garantizar nuestro sueño: todos los derechos para todas las personas, sin exclusión, sin privilegios, esa es la Venezuela que nosotros queremos.