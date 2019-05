Al menos tres muertos deja violento tornado en Misuri, EE. UU.

Al menos tres personas murieron en un violento tornado que sacudió el estado de Misuri, (centro de Estados Unidos), informaron este jueves fuentes oficiales.

Las autoridades lanzaron una alerta de emergencia en Jefferson City, la capital del estado, y pidieron a sus habitantes que buscaran cobijo ante las fuertes lluvias, vientos y tormentas, que también afectaron a las ciudades de Oklahoma y Kansas.

“Confirmado un violento tornado, !proteganse!”, advirtieron en Twitter desde el Servicio Meteorológico Nacional.

#GOESEast got a close-up view of Wednesday night's severe weather outbreak in Missouri. More than two dozen tornadoes were reported across Missouri and Oklahoma, including several that prompted #tornado emergencies. More: https://t.co/jVODsQPMxC pic.twitter.com/Bkcq4UvYhr

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) May 23, 2019