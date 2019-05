16 muertos en incendio de institución estudiantil de la India

Al menos 16 personas murieron, en su mayor parte estudiantes, y otras 16 han resultado heridas en un incendio en un centro de formación en el estado de Gujarat, en el oeste de la India.

El fuego habría comanzado hacia las 4:00 de la tarde en un edificio que alberga un centro de formación para estudiantes, explicó P.L. Chaudhari, comisario adjunto de Policía al cargo de la sala de control de la ciudad de Surat, donde tuvo lugar el suceso.

Chaudhari indicó que, según la investigación oficial, el incendio se originó por un cortocircuito en un transformador eléctrico.

El fuego se declaró en el segundo piso del edificio y la mayor parte de las víctimas perdió la vida al subir a la tercera y última planta para intentar escapar de las llamas y se encontraron atrapados, precisó.

En imágenes difundidas por la cadena de televisión NDTV, puede verse una gran columna de humo y a varias personas arrojándose al vacío desde el tercer piso del inmueble.

El recién reelegido primer ministro india, Narendra Modi, lamentó la tragedia ocurrida en su estado natal.

“Extremadamente angustiado por la tragedia en Surat. Mis pensamientos están con las familias afectadas, espero que los heridos puedan recuperarse pronto. He pedido al Gobierno de Gujarat y a las autoridades locales que proporcionen toda la ayuda posible a todos los afectados”, escribió Modi a través de la red social Twitter.

