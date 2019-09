‘Juanpis González’ sigue dando de qué hablar. El personaje ficticio del humorista Alejandro Riaño, en los últimos días, ha despertado todo tipo de reacciones por sus comentarios frente al rearme anunciado la semana pasada por alias ‘Iván Márquez’.

En esta ocasión, en su espacio de ‘El boletín del gomelo’, ‘Juanpis’ entrevistó al senador y excomandante de las Farc Rodrigo Londoño, quien en un principio no pudo disimular la incomodidad que le generaban las preguntas directas del personaje.

“Oiga, ‘Timo’, ¿cómo le digo?: ‘Timo’, ‘Timoleón’, ‘Timochenko’, o timó?”, fue la primera pregunta que le produjo evidente molestia a Londoño, quien de manera fría respondió “No, sin ofender. Mi nombre es Rodrigo Londoño Echeverry. El que me puso mi mamá”.

Minutos después, la tensión entre las preguntas seguía, por lo que el excombatiente manifestó: “Le acepté la entrevista porque no sabía cómo era el tema con usted. Sabía que era un apologista de la guerra, eso lo tenía muy claro, y entonces ‘Marulanda’ me enseñó a cumplir, a que cuando uno da una palabra la cumplía. De todas maneras ahora que me doy cuenta que usted es un apologista de la guerra y dije bueno, sigo, le cumplo la palabra”.

Aunque el video evidencia diferentes fragmentos que han sido editados, es claro que después de la incomodidad y tensión, Londoño se sintió un poco más relajado con el humorista hasta el punto que también hizo varios comentarios jocosos al calor de unos tragos de whisky.

A lo largo de la curiosa entrevista, ‘Timochenko’ contó diferentes anécdotas que vivió cuando militaba en el grupo armado, se mostró positivo frente a la paz que necesita el país y “avergonzado” por el rearme de sus antiguos compañeros de lucha, pues para él, el acuerdo se manejó “en familia”.

Aquí está la entrevista completa: