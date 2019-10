Humanos tendrían una habilidad similar a la de las salamandras para regenerar el cartílago

Un nuevo estudio encontró que, contrario a lo que se creía, el cartílago humano puede repararse por si mismo, con un proceso similar al que utilizan algunos animales, como las salamandras, para regenerar sus extremidades.

De acuerdo con los investigadores del estudio publicado por la revista Science Advances, el hallazgo podría conducir a tratamientos para la osteoartritis, el trastorno articular más común en el mundo.

La investigación encontró un mecanismo para la reparación del cartílago que parece ser más robusto en las articulaciones del tobillo y menos en las caderas.

Science discovers we have an ‘inner salamander’ and can regrow cartilage in our joints https://t.co/4tpbeeDZj8 pic.twitter.com/Syg35EjIl0

— National Post (@nationalpost) October 11, 2019