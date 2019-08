Héroes para siempre: la historia de la pareja que murió por salvar a su bebé en la masacre de El Paso

Después de dos días del fatídico tiroteo masivo en El Paso, estado de Texas, se siguen conociendo detalles no solo del autor de la masacre sino de las conmovedoras historias de algunas de las víctimas.

Este martes se conoció el terrible desenlace de Jordan y Andre Anchondo, una pareja que se encontraba haciendo compras en la tienda Walmart cuando comenzó el ataque indiscriminado de un joven armado -con un rifle de asalto- a la gente que se paseaba por el establecimiento.

Jordan y Andre acababan de dejar a su hija mayor en un entrenamiento y se disponían a comprar artículos escolares, además preparaban una pequeña fiesta para su segunda hija, que cumplía años ese día. Por eso ingresaron al Walmart con su bebé de apenas dos meses.

Ante las ráfagas que empezaban a retumbar, los padres reaccionaron abalanzándose sobre el pequeño para protegerlo y ese gesto de amor les costó la vida. Por testimonios de los testigos se supo que Andre inlcuso trató de detener al asesino, según publicó BBC Mundo.

“Estoy triste y molesto por todo. Pero siempre recordaré a mi hermano como alguien que dio su vida para salvar a su esposa y posiblemente a otra gente. Actuó de forma heroica”, le contó Gilberto Anchondo, hermano mayor de Andre, a la cadena británica.

El bebé apenas resultó con una fractura en dos dedos, tal vez por resistir el peso del cuerpo de su madre, pues fue encontrado debajo de ella y manchado con su sangre. Una escena que tuvo que ver Elizabeth Terry, tía de la familia Anchondo, y que pone a prueba la condición humana.

La hermana de Jordan, Leta Jamrowski, habló para los medios a las afueras del Centro Médico Universitario de El Paso

Leta Jamrowski is appealing for information about her brother-in-law Andre Anchondo, who is missing after a mass shooting in El Paso.

Her sister Jordan Anchondo was shot dead in the attack.

For live updates on this story, click here: https://t.co/yykNV5dnt3 pic.twitter.com/xkj0O3mxhE

— Sky News (@SkyNews) August 4, 2019