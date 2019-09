Hermano de Boris Johnson dimite de su cargo como secretario de Estado

El hermano de Boris Johnson, Jo Johnson, que ostentaba el cargo de secretario de Estado para las Universidades, ha renunciado en las últimas horas tras “tensiones irresolubles” al encontrarse “dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional”.

“Ha sido un honor representar a Orpington (Inglaterra) durante nueve años y servir como secretario de Estado con tres primeros ministros. En las últimas tres semanas me he visto dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional”, expuso Johnson a través de su cuenta en Twitter.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout

— Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019