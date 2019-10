Habitantes del barrio La Cangrejera, en Barranquilla, afectados por mala canalización de un arroyo

Más de 100 familias se encuentran afectadas por la mala canalización del arroyo León en la zona de La Cangrejera, en el barrio La Playa, de Puerto Colombia. Los habitantes señalan que el agua se les metió a sus casas y las inundó.

Con el agua en las habitaciones y en la sala de sus viviendas han permanecido desde el sábado las familias que se encuentran en cercanías al canal de desagüe del arroyo León. La mayoría de los habitantes de este sector deben utilizar botas para poder transitar por las calles.

“Aquí en el corregimiento de La Playa todavía no ha llovido. Mi casa se anegó allá dentro y el último, también se anegó. Todo se anegó. Aquí no hemos recibido ninguna ayuda. Desde hace un mes no hemos visto a nadie que venga a ver las cosas de las aguas. Nosotros no queremos compras, queremos que nos solucionen el problema del caño”, dijo Ana Yolima Ángel, habitante del sector.

Las aguas que mantienen inundadas las calles son residuales y los adultos temen por la salud de los menores.

Maryuris Polo, quien también vive en el sector dijo que “a luz se va. El agua se le está metiendo a uno por los patios”.

Lo que preocupa a los habitantes de este sector de Puerto Colombia es que en las próximas horas caigan fuertes lluvias y empeore la situación.