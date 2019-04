Gobernación de Antioquia y EPM se cobran mutuamente por contingencia de Hidroituango

Al cumplirse un año de la contingencia de Hidroituango, el gobernador de Antioquia, a través de una carta al gerente y a la junta directiva de EPM, califica como un hecho desafortunado la decisión de no responder por los costos derivados de errores de construcción.

“Les estamos diciendo señores, no usen argucias, no digan mentiras, no estén siendo mañosos. En el sector público hay que decir la verdad y no hay ninguna duda, todo el país y los que ha contratado EPM dicen: EPM tuvo errores constructivos y eso tiene unas consecuencias económicas que hay que pagar”, dijo Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia.