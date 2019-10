Gerente de un McDonald’s le lanzó vaso de licuadora a cliente y le fracturó la cara

Una mujer en un local de la cadena de comida rápida McDonald’s en Colerain, Ohio (EE. UU.) sufrió varias fracturas en su rostro luego de que una gerente del restaurante le arrojara un vaso de licuadora tras una discusión.

El episodio se presentó cuando la víctima, Britany Price ordenó varios desayunos infantiles y ”Cajitas Felices” mientras sus hijos la esperaban en el auto.

Según la mujer, los empleados confundieron su pedido, por esto ella regresó al local y se quejó con una de las gerentes, la clienta se quedó esperando a que le entregaran la orden correcta e incluso aprovechó para llenar varias veces algunos vasos de bebidas.

Al transcurrir más de 20 minutos, su solicitud aún no había sido resuelta, por lo que perdió la cordura y exigió un reembolso del dinero, luego de esto, empezó a lanzarle la comida a la empleada. Esta actuó inmediatamente arrojándole el vaso de una licuadora, la cual impactó contundentemente sobre la cara de la clienta.

Lady gets hit in the head with a blender at McDonald's #mcdonalds #fastfood #blender #cuisinart pic.twitter.com/Ofu4SPWOeK

— 8NEWS (@8NEWS10) October 24, 2019