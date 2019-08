¿Genialidad o amenaza? Graban dormido a conductor de vehículo ‘autónomo’ en plena autopista

El video parece tan futurista como escalofriante. Se trata de un conductor que fue sorprendido durmiendo ‘al volante’ de un vehículo con piloto automático de la marca Tesla, una de las compañías con la tecnología en automóviles más avanzada del mundo.

El propietario de otro vehículo, el periodista Clint Olivier, iba con su esposa y ambos se percataron de cómo el auto del carril vecino avanzaba a gran velocidad por la autopista interestatal 5 de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Lejos de estar gratamente sorprendidos, quienes grabaron hicieron pública la denuncia en Twitter, dirigida al Defensor del Consumidor Ralph Nader, con el siguiente texto:

“¿Puedes hacer algo, Ralph, para detener este fenómeno perturbador? Mi esposa y yo grabamos este video la semana pasada en la transitada Interestatal 5”. En el tuit, dejan ver su molestia con la etiqueta #unsafeatanyspeed (inseguro a cualquier velocidad). Aquí está el video:

@RalphNader Ralph can you do anything about stopping this disturbing phenomenon? My wife and I shot this video last week on the busy I-5 in LA. @Tesla #sleepingdrivers #unsafeatanyspeed pic.twitter.com/ADbpt0uSZ4

— Clint Olivier (@ClintOlivier) August 21, 2019