‘Fue un grave error haber entregado las armas’: Iván Márquez

Como ilegal y abuso de autoridad, calificó Iván Márquez, excomandante guerrillero y exnegociador de las Farc, la captura de Jesús Santrich.

“Ningún colombiano necesita ser jurista para entender que nada de lo que diga una persona drogada forzosamente como ocurrió con Santrich, puede ser legal”.

Márquez, de quien se desconoce su paradero, desde hace casi un año le hace un llamado al presidente Duque para que frene, lo que considera, una campaña sucia contra la paz.

“Presidente Duque, no le vuelva la espalda a la Constitución, no traicione su juramento. No dinamite la independencia de los poderes con ese odio sordo que solo busca hacer trizas y dejar sin efecto el acuerdo de paz de La Habana”.

Márquez también le envía un mensaje a la base guerrillera que se siente traicionado por los incumplimientos al acuerdo de La Habana firmado con el gobierno de Santos.

“Fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte”.