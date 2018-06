Desde Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, excandidato presidencial, afirmó que no se arrepiente de haber votado en blanco para segunda vuelta. “Yo no me arrepiento de votar en blanco, yo expliqué exactamente porqué lo hacía y lo dije de manera cuidadosa, repitiendo algo que tengo que repetir: para mí, para nosotros, el voto es por convicción no por obligación, cada voto es un acto de confianza y nosotros le apostamos a la libertad de las personas para escoger”.

Fajardo se refirió sobre Iván Duque como presidente de la República, “es una incógnita muy grande, el nuevo presidente no ha gobernado nunca, tiene muchísimos retos. Pero ya pasamos de lo abstracto de una campaña a las acciones y ya tiene que empezar por formar su equipo, mostrarnos su talante como gobernante y como líder y ojalá que le vaya bien”.

Sobre su compañera de fórmula Claudia López, dice que entendió su apoyo a Gustavo Petro y que ahora tienen que hablar del futuro político. “Tenemos que hablar, ella a mí nunca me ha dicho que quiere ser candidata a la alcaldía de Bogotá. Entonces por supuesto que no tengo ningún candidato, ni ninguna candidata en este momento”.

Fajardo aseguró que no será parte del Gobierno ni de la oposición. “Yo no voy a hacer parte del Gobierno. Y no es por desprecio, primero nadie me ha ofrecido nada. Yo no voy a hacer parte del gobierno porque es que nosotros tenemos un proyecto político que es un proyecto cívico, alternativo, diferente, que queremos profundizar y que hay que profundizar y que sea importante para Colombia y seguiré por ese camino”.

Ahora el excandidato presidencial se concentrará en las elecciones regionales y locales. “Hay mucha gente que tiene condiciones para gobernar tenemos que ayudarles a prepararlos, formarlos en liderazgo, ayudarlos a que tengan buenos programas para que sean las alternativas políticas, el cambio ahora está en las elecciones locales y regionales, ese es el reto político”.

El excandidato seguirá en la política sin ser candidato.