Exesposo le deja deuda por 15 millones de pesos con prestamistas ‘Gota a gota’

A una mujer en Soledad (Atlántico), su excompañero sentimental le dejó una deuda de casi 20 millones de pesos de los cuales 15 les adeuda a los cobradiario o ”Gota a gota”.

Los vecinos del sector, ante las amenazas de algunos de los acreedores se vieron obligados a llamar a la Policía. Hasta el momento solo han podido cancelar tres de las deudas.

Nancy Ariza, nunca pensó que la feliz relación que llevaba con su marido, le fuese a dejar múltiples deudas cuando este abandonó su hogar. En una libreta que ella revisa, no es para buscar cartas de amor, sino para apuntar las deudas en las tarjetas de los cobradiario que él celosamente guardaba.

“A los dos días vinieron de a tres y me decían: vea esa es la mía, la rosadita, la verde, la blanca, y yo decía de dónde sale tanta tarjeta (fichas de deudas) y seguía reuniendo tarjetas’’, indicó Nancy Ariza.

Diariamente las visitas de los 20 cobradiario que recibe al día, le recuerdan las deudas que su marido asumió hace menos de un mes, las cuales adquirió sin su consentimiento. También firmó una letra en blanco para hipotecar la casa en la que vive.

“¿Pero tanto? yo ese día decía casi que me muero, dure llorando todo el día. Yo decía Dios mío cómo es posible que este hombre se haya llenado de tanta tarjeta, no puede ser’’, agregó Ariza.

Entrevistamos a uno de los cobradores de estas empresas prestamistas, quien manifestó que ayer le cancelaron la cuota del día con una colonia.

‘’200 mil pesos y la cuota son 28 mil pesos y me daba $20 mil, $10 mil y $15 mil, yo se los aceptaba porque me dijo que estaba en la mala. No por nada de maldad ni nada por el estilo, no sabía que tenía el problema de tantos pagadiario, ni tantos problemas’’, aseguró el cobrador.

Uno de los cobradiario a quienes le adeudan más de 1 millón de pesos llegó en horas de la noche, forzó la puerta y tuvieron que entregarle la nevera y el televisor como parte de pago.

“Sin contar que nos dejó la deuda de luz, nos dejó la deuda de Gases del Caribe porque sacó una nevera. Le dieron 2 millones de pesos y no sabemos qué hizo tanto dinero’’, explicó la hija de la deudora, Luz Dary Ariza.

La situación más difícil en todo este drama que vive la señora Nancy se presentó el pasado martes, cuando tres hombres llegaron a su casa a cobrarle de forma violenta.

Ante esta situación, los vecinos del barrio Los Cedros de Soledad, alertaron a las autoridades y una patrulla de la Policía llegó al lugar para atender la situación.

¿Por qué informarse con el Canal 1?

Recuerde que en el sistema informativo del Canal 1 puede encontrar temas de actualidad sobre las regiones, la política, la economía y los acontecimientos a nivel nacional e internacional.