‘EUA no será un campamento de refugiados’: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó su discurso antinmigración al asegurar que su país no se convertirá en un campo de acogida de refugiados. También criticó a Europa por acoger masivamente a inmigrantes.

“Estados Unidos no será un campo de migrantes y no será un centro de detención de refugiados. No lo será. Ustedes ven lo que está sucediendo en Europa y en otros lugares, no podemos permitir que eso le suceda a los Estados Unidos. No bajo mi guardia”, aseguró.