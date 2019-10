Estudiantes se alistan para presentar las Pruebas Saber Pro este domingo

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes, aplicará, este domingo 20 de octubre, a más de 350 mil estudiantes, próximos a finalizar sus carreras profesionales, técnicas o tecnológicas, las pruebas Saber Pro y Saber TyT.

María Figueroa, directora general de Icfes, pidió a los estudiantes no usar el celular en el sitio de la prueba y portar un documento de identificación para lograr desarrollar el examen, “quien no tenga consigo un documento de identidad válido en el momento de presentar la prueba no podrá realizarla”.