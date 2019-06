Este es el dolor de una madre que no pierde la esperanza de encontrar a Santiago Echeverry Ortiz, su hijo quien desapareció con Santiago Pérez en Bello, Antioquia.

“Ellos salieron a buscar algo de comer y hasta el momento no hemos sabido de ellos”, indicó Norma Ortiz, mamá del joven.

“Esto es muy duro, no podemos asegurar nada, porque no hemos visto nada, pero lo que sí creemos es que ellos ya no están”, explicó Ortiz.