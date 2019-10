Esta es la razón por la que el autor de la canción que baila el Joker no recibirá ni un peso por regalías

Una fuerte controversia ha generado el uso de la canción que baila Joaquin Phoenix, actor que interpreta al Joker, en la épica escena, donde baja por las escaleras convertido en villano. La composición no ha pasado desapercibida pues tiene un ritmo pegajoso y una historia un tanto túrbida.

Rock and Roll, Part 2 es el nombre de esta. Para muchos su tonada es familiar pues ha sido usada en otras películas y hasta en estadios, en eventos deportivos de la NFL, para animar a los hinchas con su particular grito ¡hey!

Pero ¿por qué el uso de esta canción ha causado tanta indignación en los espectadores? pues bien, Gary Glitter es el compositor e intérprete de esta. El roquero, de origen británico, paga una condena de 16 años por pedofilia.

Los mensajes de rechazo no se han hecho esperar. Usuarios en redes sociales califican como indignante y “falta de ética” el hecho que se haya desconocido la historia de Rock and Roll, part 2.

Ante esto, Universal Media Publishing Group, empresa que tiene los derechos de distribución de la canción en Estados Unidos, dijo “Los beneficios por la explotación de las canciones de Gary Glitter pertenecen a la UMPG (Universal) y a otras empresas”(…) Y siendo así, no vamos a pagarle royalties ni ningún otro tipo de retribución”.

Quién es Gary Glitter:

Paul Francis Gadd, es el verdadero nombre de este controvertido artista. Nació en Londres hace 75 años. Es músico y compositor de los primeros tiempos del glam rock inglés que obtuvo gran popularidad entre los primeros años de 1970. Entre sus éxitos están I Love You Love, Do You Wanna Touch Me y I´m the Leader of the Gang.

Fue acusado y condenado por delitos sexuales (posesión de pornografía infantil) en 1999 y en 2006 y en 2015 por abuso infantil y tentativa de violación. Actualmente paga su condena en la prisión de Wandsworth de Londres.

La película:

Joker repitió este fin de semana como número uno en los cines de Estados Unidos.

Tras solo dos semanas en la gran pantalla, esta película ha recaudado 543,9 millones de dólares en total en todo el mundo.