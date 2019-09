Esta es la historia del ‘hijo colombiano’ de José José

Brian, el ‘hijo colombiano’ de José José y ganador del programa ‘Yo me llamo’, versión 2012, sorprendió en ese año al revelar, durante una audición, que era hijo del cantante mexicano.

Tras contar su historia ante el mundo, el propio José José decidió hacerse, junto al joven, una prueba de ADN delante de las cámaras del programa TV notas.

El también conocido como ‘El príncipe de la canción’ se mostró abierto a cualquier resultado, y expresó, ese día, que le había pedido “mucho a Dios que todo saliera como él quisiera”.

En una nota, que duró más de 12 minutos, el artista mexicano le agradeció a su imitador colombiano por haber ido hasta su país para ir a hacerse la prueba.

“Te vi, te analicé y te vi mucho parecido con mi padre, en este caso sería tu abuelo. Lo que más me llamó la atención es que, un hombre que podría aprovecharse de esta situación, no me ha pedido nada más que rescatar el tiempo que no hemos convivido, que no hemos estado juntos, ya verás que no falla el detector. Y si no sale positiva la prueba, que sería rarísimo por el parecido que tiene con mi padre, no pasa nada, conocí una gran persona, de una vocación para cantar que solo Dios te la da”, dijo José José.

Sin embargo, durante una segunda entrevista, se revelaron los resultados de la prueba de ADN que salió negativa.

“Con base en los resultados de los 18 sistemas genéticos, se concluye que la muestra recolectada por el personal calificado, respecto a la muestra colectada a Brayan Faner Alvares Rojas queda excluida de una relación filial de paternidad”, decía la prueba. “Yo daba por hecho que Brayan podía ser mi hijo. No sé qué decir. Yo ya andaba planeando cómo volver a verlo, cómo juntarme con él allá en Colombia, porque él me aseguró que yo era su padre”, dijo el príncipe.

Ante esto, Brian se mostró en desacuerdo, aduciendo que en un inicio él se había negado a hacerla delante de un “programa de chismes”.

“Fue el manejo que le dio una revista de chismes en México a un dudoso procedimiento. No hubo claridad en todo lo que se hizo. No vamos a culpar o a señalar a nadie, pero sí debo mostrar un desacuerdo con la prueba y sostenerme en mi historia, en la veracidad de lo que les he dicho. Este tema queda en un segundo plano, en una parte muy personal. Ahorita lo importante es seguir proyectando mi carrera como Manuel José”, dijo al medio en 2015.

José José falleció en Florida este sábado dejando un inmenso legado en el género de la balada romántica.

