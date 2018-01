‘Enilce López permanecerá en su domicilio hasta que haya una decisión de un juez’: abogado

El abogado Iván Cancino, apoderado de Enilce López, cuestionó el trino de la Fiscalía en el que el ente investigador afirma que la empresaria del chance no puede tener como domicilio esta casa en el norte de Barranquilla porque desde mayo de 2014 se materializó un embargo con fines de expropiación.

Según el profesional del derecho, no es cierto que haya una decisión final en el proceso.

“Es cierto que sobre esta casa se inició un proceso de extinción de dominio con medidas cautelares, pero no hay sentencia definitiva. Y hasta que no haya sentencia definitiva no se modifican las condiciones del caso. Vamos a esperar a que la Fiscalía nos diga en qué consiste la irregularidad y a dar las explicaciones del caso”, indicó Cancino.

Sostuvo que Enilce López permanecerá en ese domicilio hasta que haya una decisión de un juez.

“Lo que no ha llegado al final es el proceso de extinción de dominio. Es decir, el Estado todavía no ha logrado la extinción de este inmueble. Falta mucho. Hay una parte del proceso que ni siquiera ha llegado a juez. De este proceso de extinción de dominio aun podemos hablar de 2 años que hacen falta”, explicó.

Según Cancino, Enilce López podrá habitar el inmueble pero no podrá venderlo o arrendarlo.

“Lo que se le quita es el poder dispositivo. Ella puede vender, enajenar, hipotecar, etc, esa propiedad. Eso es el poder dispositivo de una propiedad”, señaló.

El abogado pidió cautela a la Fiscalía al momento de trinar y ventilar documentos por las redes sociales.