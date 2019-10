En EE.UU., prueban con éxito en una paciente vacuna contra el cáncer de seno

Una nueva vacuna que es sometida a pruebas en la Clínica Mayo, de Estados Unidos, eliminaría las células cancerosas en una paciente con cáncer de mama.

Lee Mercker fue la primera paciente en participar en un ensayo clínico para una nueva vacuna. La mujer, residente del estado de Florida, fue diagnosticada en marzo con las primeras etapas de la enfermedad.

#MayoClinicMinute: Could a #vaccine one day be given to prevent #BreastCancer? That's what a group of Mayo Clinic doctors and researchers are working to find out. https://t.co/wUeN2Ez6k6 pic.twitter.com/BNq74q081a

— Mayo Clinic (@MayoClinic) October 7, 2019