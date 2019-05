En alerta se encuentran las autoridades de salud en Puerto Colombia porque en menos de 48 horas fallecieron dos personas por el mal de chagas. La Secretaría Salud de este municipio señaló que no están preparados para enfrentar este tipo de enfermedad.

El estado de salud de las dos mujeres de 57 años y 29 años de edad, quienes actualmente se encuentran en unidad de cuidados intensivos, no es la mejor.

El familiar, Everto Ballesteros, indicó que “mi esposa se sentía mal, tenía desvanecimiento, le daba mucha ansiedad en el estómago, las piernas no le daban para caminar y mi hija afectada por los mismos problemas le da demasiado mareo”.

Los familiares señalaron que inicialmente la menor de 2 años y 11 meses y el joven de 17 años que fallecieron, fueron tratados por la sintomatología como si estuvieran contagiados de dengue o leftoporosis. Denuncian que Skeeiver Ballesteros falleció por negligencia de las autoridades de salud.

Stewart Ballesteros, familiar de uno de los afectados aseguró que “mi hermano necesita una UCI urgentemente porque puede morir. Me dijeron que si no tenía EPS lamentablemente no podían hacer nada”.