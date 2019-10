El triste desenlace de un hombre que quedó colgado de una chimenea durante 14 horas a 100 metros de altura

Un hombre que estuvo atrapado en la cima una antigua chimenea en el condado de Cumbria, Reino Unido, fue encontrado muerto. Las 14 horas que trabajaron los equipos de rescate para llegar a él, fueron en vano.

Según Univisión, la víctima que quedó atrapada a una altura de casi 290 pies, era un hombre de 50 años y se veía en fotografías y videos que fueron publicados en redes sociales por medios de comunicación, colgado de una de sus piernas y sin camisa.

A coastguard helicopter and mountain rescue team have been involved in the rescue attempt of a man dangling at the top of a 290ft tower in Carlisle https://t.co/2cWrx5UG1X

Kennerley, el superintendente de la Policía de Cumbria, dijo inicialmente que se solicitó un helicóptero de la Guardia Costera pero el rescate con la aeronave fue cancelado debido al temor de que la corriente de aire proveniente de las aspas del rotor pudieran provocar su caída.

Dixons chimney in Carlisle – a ladder has been attached to the chimney to allow rescuers onto the chimney to attempt to rescue the man. pic.twitter.com/32QH9pOBIN

— Cumbria Police (@Cumbriapolice) October 28, 2019