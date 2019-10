El resultado de la reunión entre Enrique Peñalosa y Claudia López

Este martes se dio en el Palacio Liévano el primer encuentro entre el actual alcalde de la capital de la República Enrique Peñalosa y Claudia López, alcaldesa electa el pasado domingo con más de un millón de votos.

Temas claves para la ciudad como el Plan de Ordenamiento Territorial [POT], Transmilenio y el metro fueron hablados por los dos líderes políticos. El encuentro se extendió por más de tres horas.

“Tuvimos una reunión cordial y constructiva con Claudia López. La conozco hace muchos años, trabajó conmigo en la primera alcaldía, le deseo todos los éxitos. Hablamos sobre lo que estamos haciendo, lo que queda faltando y también sobre algunas de las propuestas que ella tiene. Yo solamente tengo el mayor interés que le vaya bien a ella y Bogotá”, indicó Peñalosa.

El alcalde explicó la necesidad de ejecutar las troncales de Transmilenio de la avenida 68 y la calle 100 que serían alimentadoras del metro, así como por la carrera Séptima y avenida Ciudad de Cali.

Por su parte, López aseguró que aún no logra convencer a Peñalosa de la inconveniencia de expedir el POT por decreto y abrir la licitación de Transmilenio por la 68.

Asimismo, manifestó que llega para continuar lo que va bien y a construir sobre lo construido.

Sobre el POT, que posiblemente termine expidiéndose por decreto, el mandatario actual señaló que va salir en los próximos días. “Nosotros llevamos trabajando 4 años en él. Considero que está tan bien formulado que va a influir en todo el país. Hemos trabajado en ese proyecto, por supuesto, cumpliendo con toda la ley, con la democracia y procesos participativos”, agregó.

Para López, los tres temas que le preocupan frente al POT son la estructura ecológica principal y la reserva Van der Hammen, el esquema de movilidad y de sistema de transporte masivo que propone el Plan de Ordenamiento Territorial y las garantías que tengan los habitantes históricos del centro cuando se hagan procesos de renovación urbana para que no sean expulsados a la periferia.

“El señor alcalde Peñalosa me ha dicho que él considera que los tres temas están bien tratados en el POT actual y que ni hay tiempo ni él cree que deban hacerse esas modificaciones. Yo le he insistido en que creo que es importante que se evalúen los tres temas democráticamente y en todo caso, que sería lo más democrático, que él no expida el POT por decreto. Me ha dicho que no a las tres cosas”, añadió la exsenadora.

Este jueves a las 10 de la mañana habrá otra reunión para integrar los grupos de empalme. Por parte de la administración actual el equipo estará liderado por el secretario general Raúl Buitrago; lo acompañarán los secretarios de Hacienda, Beatriz Arbeláez; Jurídica, Dalila Hernández y de Planeación, Andrés Ortiz. El grupo coordinador de Claudia López estará a la cabeza del exgobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff y de Adriana Córdoba, exveedora de Bogotá y esposa del senador Antanas Mockus.