El impactante discurso de la joven que les ‘cantó la tabla’ a los líderes mundiales en la cumbre climática de la ONU

La activista climática Greta Thunberg impactó, este lunes, con su discurso en la apertura de la cumbre del clima de Naciones Unidas y recriminó a los líderes mundiales su inacción para revertir la crisis climática.

“Se están muriendo los ecosistemas, estamos a las puertas de una extinción masiva; los jóvenes sí vamos a actuar frente a esta problemática”, dijo la joven sueca de 16 años.

Sostuvo que no se está haciendo nada por entender la situación y que de ser así, “no tendría que estar aquí, tendría que estar en el colegio al otro lado del océano”.

Añadió con lágrimas, “me han robado mis sueños, mi esperanza con sus palabras vacías. De lo único que hablan es de dinero y nos cuentan historias sobre el crecimiento económico perpetuo. ¿Cómo se atreven?”.

"Los ojos de todas las futuras generaciones están puestos en ustedes. Si optan por fallarnos, nunca se lo perdonaremos". — @GretaThunberg exige #AcciónClimática a los líderes mundiales reunidos en la ONU en este emotivo discurso:

Triste y enfadada, Greta Thunberg envió un contundente mensaje a los líderes mundiales para que dejen de proponer las mismas soluciones técnicas, “no les dejaremos salirse con la suya. Aquí y ahora es cuando decimos basta y el cambio está llegando quieran o no”.

La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron estuvieron presente durante su discurso mientras que el gran ausente fue el presidente estadounidense Donald Trump, quien apareció mucho después de terminado del discurso.

Hace un año, esta adolescente comenzó sola una huelga cada viernes delante del Parlamento sueco para reclamar medidas más efectivas contra el cambio climático y hoy está al frente de dirigentes mundiales rechazando sus acciones.

“Cómo se atreven a mirar para otro lado, a venir aquí a decir que están haciendo suficiente. Dicen que nos escuchan, que entienden la urgencia pero (…) si realmente entendieran la situación no estarían sin hacer nada. No quiero creer que no actúan por maldad”.

Greta llegó a Nueva York después de dos semanas de travesía por el océano Atlántico a bordo de un velero que no se propulsaba con combustibles fósiles y, desde entonces, su mensaje no ha dejado de crecer, como se pudo ver el pasado viernes en la huelga mundial por el clima que movilizó a millones de jóvenes.