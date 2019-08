El “héroe anónimo” que quiere librar a Medellín de los turistas indeseables

“Si usted está aquí solo por morbo, cocaína y prostitutas se puede ir”, dice un cartel anónimo que apareció pegado en el Parque Lleras de Medellín, una de las zonas de rumba y ocio más importantes de la ciudad. El panfleto, que ha sido muy aplaudido en Twitter, hace un llamado a los extranjeros que visitan la ciudad a ser “turistas sostenibles”.

El mensaje, fijado en varios postes de la zona y escrito en inglés, les pide a los extranjeros: “Si realmente quieren conocer, aprender y entender lo que ha pasado en nuestra ciudad, no vayan a toures de mierda de Pablo Escobar donde se paga por engrandécelo. No vayan a restaurantes donde las mujeres están casi desnudas o intenten colapsar los lugares a los que vamos a trabajar a diario.

La critica central apunta hacia el “turismo masivo”: “somos una ciudad con más de 300 años de historia que ha logrado sobrevivir a 30 años de barbaries y no queremos que vengan a gentrificar lo que queda. Tenemos mucho que solucionar internamente y el turismo masivo no nos ayuda”.

El aviso sugiere que también es culpa de los extranjeros que Colombia sea considerado un país del tercer mundo: “no crea en el dicho de “les traemos progreso”, advierte el anónimo.

Este tipo de mensaje se ha visto en el pasado en otras ciudades del mundo como Barcelona, Nueva York, Amsterdam y Paris, metropolis que, por recibir a millones de turistas, empiezan a despertar la incomodidad de los locales ante el aumento de fenómenos como el turismo sexual, microtráfico, el aumento de comercio informal y la subida de precios del metro cuadrado en lugares históricamente residenciales. Lo que se conoce como gentrificación.

Medellín no es ajena al problema, específicamente en el Parque Lleras, que con el resurgimiento de la cuidas se ha convertido en foco de problemas de este tipo.

Este año, en la capital de Antioquia se han registrado 59 casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el Centro (comuna 10), Castilla (comuna 5) y El Poblado (comuna 14), donde apareció el mensaje para los turistas extranjeros.

En los últimos (cuántos) años, Medellín recibió más de 1,4 millones de turistas extranjeros y en 2019 se espera que el numero de visitantes internacionales que aumente a 2,5 millones.

Este es el mensaje completo, que se puede leer en algunos postes de Medellín:

“Ya se cansó de las ciudades en sudeste asiático y de otras en Europa. Ahora viene a nuestra ciudad…”

“Si usted está aquí solo por morbo, cocaína y prostitutas se puede ir. Si realmente quiere conocer, aprender y entender lo que ha pasado en nuestra ciudad, no vaya a toures de mierda de Pablo Escobar donde se paga por engrandécelo. No vaya a restaurantes donde las mujeres están casi desnudas o intente colapsar los lugares a los que vamos a trabajar a diario. No crea en el dicho de “les traemos progreso”. Si somos llamados países del tercer mundo también es por su culpa.”

“Somos una ciudad con más de 300 años de historia que ha logrado sobrevivir a 30 años de barbaries y no queremos que vengan a gentrificar lo que queda. Tenemos mucho que solucionar internamente y el turismo masivo no nos ayuda.”

“Sea una turista sostenible si se supone que es educado…”

“Y usted, Medellinense, no crea que el turismo masivo es una salvación económica, es solo una maldita cascara de huevo.”