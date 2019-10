El enfermo de cáncer que se ganó la lotería justo antes su última quimioterapia

Un paciente en el estado de Carolina del Norte (EE. UU.) que lucha contra el cáncer, ganó un premio de lotería con el billete que compró mientras se dirigía a la clínica para someterse a su última sesión de quimioterapia.

El afortunado ganador fue identificado como Ronnie Foster de la localidad de Pink Hill, narró que inicialmente había comprado un billete de una lotería por 1 dólar que se juega en el estado de Carolina del Norte y ganó 5 dólares.

Producto de ese premio lo invirtió en la adquisición de otros dos billetes. Con el primero no logró nada pero el segundo tenía un premio de 200.000 dólares.

“Vi todos esos ceros y me congelé. No lo creí hasta que se lo entregué al empleado del local para que lo escaneara. Esta persona me confirmó que era acreedor de un gran premio y me indicó que acudiera a la sede de la entidad responsable del sorteo’’, indicó Foster, que lucha contra un cáncer de colon.

El pasado 25 de octubre Ronnie Foster cobró su premio, y luego de pagar los impuestos se llevó un total de 141.501 dólares. El afortunado ganador relató que parte de ese dinero lo destinará para pagar los gastos que no cubren su seguro médico y que el resto lo ahorrará.

“Ya estaba feliz porque era mi última sesión de quimioterapia y ganar esto lo convirtió en mi día de suerte”, aseguró el paciente que ganó la lotería.

