La exatleta belga Marieke Vervoort, cuatro veces medallista paralímpica y quien sufría de una enfermedad muscular degenerativa, falleció el martes por la noche a los 40 años tras recibir la eutanasia.

Vervoort participó en dos Juegos Paralímpicos con el equipo de Bélgica: Londres 2012 y Río 2016.

En Londres ganó el oro en los 100 metros y la medalla de plata en 200 metros.

Cuatro años más tarde, Marieke Vervoort fue plata en los 400 metros y logró el bronce en los 100 metros.

Además, fue coronada campeona mundial en 2015 en Doha en los 100, 200 y 400 metros.

A sus 14 años empezó con una dolorosa inflamación en un pie. Con el pasar del tiempo, los dolores se volvieron más intensos y fue ahí cuando los doctores aseguraron que la deportista padecía de una enfermedad muscular degenerativa incurable, con origen en la columna vertebral.

A los 20 años a Vervoort le dejaron de funcionar las piernas y tuvo que depender de la silla de ruedas, entonces dejó los estudios y encontró refugio en el deporte.

Después llegó la pérdida de visión y la creciente aparición de ataques de epilepsia.

En el 2008 la belga decidió firmar los papeles en los que autorizaba la aplicación de la eutanasia para cuando ella así lo decidiera, pues en esta época, la dura enfermedad estaba dejando devastadores estragos en su vida.

“Sí, firmé los papeles porque tenía mucho, mucho dolor y no quiero vivir con un dolor insoportable. No quiero tener a una persona que me tenga que ayudar todo el día, por la mañana, por la tarde y por la noche, pero ahora quiero mucho más tiempo con mi familia y amigos, dar charlas motivacionales y cuando ya no quiera vivir, tengo los papeles”, aseguró Vervoort en ese momento durante una entrevista para el portal deportivo Marca.com