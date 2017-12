Exportaciones a países con TLC vigentes crecen un 8.2 %

Entre enero y octubre de este año, las exportaciones de productos industriales, agroindustriales y agropecuarios (no minero energéticos) hacia los países con acuerdos comerciales vigentes aumentaron 8,2%, frente al mismo periodo 2016.

Mientras que en los 10 primeros meses de 2016 las exportaciones de productos no minero energéticos hacia los mercados con acuerdo comercial vigente llegaron a US$ 9.804,1 millones, en el mismo periodo de este año esas ventas alcanzaron los US$ 10.606,6 millones.

“Tenemos 16 acuerdos comerciales vigentes que involucran 62 países. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han representado para el país la oportunidad de llegar a nuevos mercados con más productos con valor agregado. El 85% de los productos no minero energéticos que exportamos se va a los países con los que tenemos acuerdos”, sostuvo la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez.

Los principales productos que Colombia vende a estos socios comerciales son café, flores, bananos, aceite de palma, automóviles de turismo, insecticidas, polipropileno, azúcar de caña, medicamentos, policloruro, extractos y esencias de café, preparaciones de belleza, construcciones y sus partes, artículos de confitería y compresas y tampones.

De otra parte, el 32,2% de los bienes no minero energéticos a los países con acuerdo comercial vigente se dirige a Estados Unidos. Entre enero y octubre de este año se despacharon a ese destino US$ 3.413,5, un crecimiento del 8,8% frente al mismo periodo del 2016 cuando se exportaron US$ 3.138,3 millones.

