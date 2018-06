Exportaciones no mineras crecen 12,5 % hasta abril

En los cuatro primeros meses de este año, el país exportó al mundo US$575,7 millones más que un año atrás en bienes no minero energéticos.

Es decir, de vender US$ 4.614,2 millones entre enero y abril del año anterior, pasó a US$5.190 millones en el mismo lapso del 2018, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Comercio.

De los sectores que hacen parte de los no minero energéticos, el que mayor crecimiento registra en el periodo de análisis es el de agroindustriales, con una variación del 19,2%, al pasar de US$562 millones a US$669 millones entre enero y abril de este año.

Entre los productos que ayudaron a impulsar este comportamiento se encuentran, por ejemplo, productos lácteos y huevos (127,7 %), bebidas (86,6 %), aceites y grasas de origen vegetal (44,7 %), cereales y preparados de cereales (16,8 %) y tabaco y sus productos (5,6 %), entre otros.

El otro sector con aumento destacado en los primeros cuatro meses de 2018 fue el industrial, con una variación del 19 %.

Mientras que en igual periodo del año pasado exportó US$ 2.182 millones, este año despachó US$ 2.595 millones.

Ayudaron a ese comportamiento productos como abonos (197,6 %), manufacturas de corcho y madera (89,7 %), vehículos de carretera (83,9 %), manufacturas de caucho (78,1%), plásticos en formas primarias (30,7 %), aparatos y equipos para telecomunicaciones (20,5 %), entre otros.

Por su parte, los productos agropecuarios registraron un aumento del 3 %, al pasar de US$1.869 millones a US$1.926 millones. Se destacaron productos como semillas y frutos oleaginoso (127,5 %), carne y sus preparados de carne (68 %), pescado (62,2 %), legumbres y frutas (17,4 %).

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, explicó que “productos diferentes a los tradicionales están llegando a los mercados internacionales. Esto es diversificación de la oferta. Tenemos que seguir por ese camino”.

Solo en el mes de abril, las exportaciones no minero energéticas aumentaron 29,3 % con relación al mismo mes del año pasado. De exportar US$ 1.077 millones en el cuarto mes del 2017, se pasó a US$ 1.393 millones.

De otra parte, de los US$ 5.190 millones que Colombia exportó en bienes no minero energéticos entre enero y abril hacia los países con acuerdo comercial, se despacharon US$ 4.382,9 millones, que representan un 85 % de esa clase de ventas externas.

