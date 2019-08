Avianca responde por video filtrado en el que un directivo dice que “está quebrada”

Avianca, la aerolínea colombiana y una de las más antiguas de la región, respondió a la publicación de un video filtrado en el que el presidente de la junta directiva de Avianca Holdings, Roberto Kriete, les dice a los empleados que la compañía “está quebrada”, durante un conversatorio en El Salvador.

“Señores, Avianca está quebrada, quebrada. ¿Okey? Quebrada. No le está pagando a los acreedores, no le está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no le está pagando a los bancos, estamos en un proceso de renegociar todo eso y reestructurar todas las deudas para poder comprar tiempo, para poder ejecutar los cambios que se tiene que ejecutar, para que esta línea aérea se vuelva rentable”, advirtió Kriete en la reunión a puerta cerrada.

Kriete sostuvo en la grabación que necesita que sus empleados entiendan el sentido de “urgencia” de la situación de la compañía. “Tenemos cuatro meses para ejecutar un montón de cambios enormes”, agregó.

La aerolínea respondió este martes con un comunicado en nombre de la empresa: “se permite aclarar que Avianca Holdings no está en proceso de quiebra o de insolvencia regido por ley alguna y no ha solicitado ser admitida en proceso alguno de similar naturaleza en jurisdicción alguna”, cita la misiva.

Para Avianca, el video que circula fue “obtenido de manera ilegal en el que, sin tener en cuenta el contexto completo de la reunión, aparece el presidente de la junta directiva, dando unas declaraciones a ciertos empleados acerca de Avianca Holdings”.

En todo caso, las repercusiones del video ya se sienten. En la mañana de este martes, se conoció que el precio de la acción de Avianca se desplomó en la Bolsa de Valores de Colombia un 13,93 %, hasta los $1.050, lo que se convierte en un nuevo mínimo histórico para las acciones de la compañía aérea.