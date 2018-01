Dos | La Corte Suprema no logra estrenar su nuevo reglamento

Cero y van dos veces que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se queda sin la posibilidad de aplicarle el nuevo reglamento interno de esa corporación judicial al magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo, investigado por presunta corrupción.

Si bien todo estaba listo para que en la sesión del pasado lunes se pudiera apartar de sus funciones a Malo, esto no pudo ser posible. A última hora, Malo no solo no asistió a la citación de la sesión extraordinaria convocada únicamente para ese tema, sino que se excusó y envió una incapacidad médica por el término de 20 días, la cual tuvo que ser aprobada por la Sala Plena, por lo que será solo hasta la primera semana de febrero que se pueda realizar de nuevo una Sala Plena para estudiar el caso de Malo, de quien además se conoció que para los días 11 y 12 de enero, cuando recién comenzaba la vacancia judicial, solicitó dos días de permiso.

Desde ya, en los pasillos de la Corte Suprema se dice que en febrero podría incluso ocurrir lo mismo y no aplicar el reglamento, pues Malo podría presentar una nueva incapacidad médica o pedir una licencia no remunerada por tres meses.

Mientras tanto, continuará reemplazándolo el magistrado Fernando Bolaños, quien hacía parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y de quien sus actuales compañeros tienen las mejores referencias.