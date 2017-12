Dos | Comienza la fila para la Alcaldía de Bogotá

Los alcaldes y gobernadores cumplirán el próximo lunes su segundo año de gobierno y, desde el próximo lunes, «tienen el sol a las espaldas».

Uno que ha tenido a la opinión de espaldas es el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa; por razones jurídicas y políticas, no ha prosperado la revocatoria de su mandato. Por baja popularidad ya comienzan a hacer cola los candidatos a remplazarlo, bien sea por elecciones anticipadas o por calendario normal de las votaciones en octubre de 2019.

¿Quiénes ya expresaron su interés en hacer parte de la fila? Antonio Navarro Wolff, del partido Alianza Verde, quien no se presentó al Senado y anunció que quiere ser alcalde de Bogotá. Navarro, considerado uno de los mejores senadores de la actual legislatura, ya fue exitoso alcalde de Pasto y gobernador de Nariño.

2.º Carlos Fernando Galán. Hasta hoy de Cambio Radical, pero al parecer quiere conformar un movimiento nuevo para competir por la Alcaldía. Precisamente con ese propósito, no quiso ser cabeza de lista para el Senado por el partido de Germán Vargas Lleras.

3.º Pacho Santos, exvicepresidente de Álvaro Uribe. Ya fue derrotado en la competencia por la Alcaldía capitalina y quiere repetir intento.

4.º y 5.º Hay dos actuales servidores públicos a quienes les atribuyen esa aspiración: David Luna, ministro de las TIC, y quien ya hizo un intento por ser alcalde de Bogotá, cuando lo derrotó Gustavo Petro. Y Alfonso Prada, actual secretario general de la presidencia y exdirector del SENA.

Hay otros que no han dicho ni que sí ni que no, pero parece que sí: Claudia López, por ejemplo. Y no descarten a Aurelio Suárez, del sector MOIR del Polo.

Si la fila hoy, a dos años de gobierno, es tan larga, ¿se la imaginan en las elecciones de octubre de 2019?