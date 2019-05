Así se lo hizo saber el expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, jefe único del Partido Liberal, al jefe de Estado, Iván Duque, en la reunión sostenida esta mañana en la Casa de Nariño, para auscultar la posibilidad de realizar un acuerdo sobre temas coyunturales y controversiales como posibles modificaciones al funcionamiento de la Justicia Especial para La Paz, JEP.

Acá el comunicado del expresidente Gaviria sobre la reunión:

En efecto desde antes de conocerse las noticias de retiro de visado a algunos de los miembros de las cortes y de que se produjo la decisión de la JEP sobre Jesús Santrich con el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, estuvimos dialogando sobre la necesidad de vincular más a los terceros en el proceso y de usar a plenitud el artículo del acuerdo de paz que exime de toda responsabilidad a las personas o empresas que actuaron bajo intimidación.

Esta me parece una decisión fundamental para proteger los líderes sociales porque es la manera para que de verdad termine el conflicto. Habrá también que esperar lo que a este respecto piense o decida la Corte Constitucional.

Pero una discusión sobre eventuales modificaciones al acuerdo de paz solo se puede hacer con la presencia de todos los partidos políticos y una vez se haya decidido por parte de la Corte Constitucional la consecuencia de las votaciones de Senado y Cámara sobre las objeciones presentadas por el Gobierno a la ley estatutaria de la JEP.

Le dejé claro al señor presidente que tales diálogos solo podían hacerse con la participación de los grupos de oposición y que sería altamente conveniente saber si el Centro Democrático estaría interesado en participar. También le expresé que en cuanto a las decisiones en torno a Jesús Santrich deberían respetarse los fallos de los tribunales judiciales a este respecto. No puede haber por ello lecturas de crisis institucional o de choque de trenes.

También le expresé que a mi juicio esto no es un asunto de conveniencia o de si ganó el no en el plebiscito, puesto que eso nos llevaba a una discusión para uso político y sin consecuencias jurídicas. No me corresponde exponer las ideas que a este respecto tiene el señor presidente Duque para el diálogo sobre estos temas.

Le dejé claro al presidente que nuestro compromiso con el acuerdo de paz es indeclinable y que no haríamos nada que pueda afectar su integridad, lo mismo que consideramos que éste tiene protección constitucional.

El presidente puso al final el tema de la agenda legislativa pero como ese no era el motivo de la reunión, el tema quedó aplazado.

Gerardo Aristizábal