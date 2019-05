Desarticulan dos bandas delincuenciales dedicadas a la venta de droga en el Valle

Dos bandas delincuenciales conformadas por 28 personas fueron desarticuladas por la Policía, sus crímenes por el control de rutas para la venta de droga estaban enfocados en el centro y norte del Valle. El líder de la organización operaba desde una de las cárceles del departamento.

Así lanzaban estupefacientes y celulares algunos de los 28 integrantes de las dos bandas denominadas como ‘El Retorno’ y ‘Ciudad de Cali’ desde las afueras de la cárcel de Tuluá, para que otros adelantaran actividades ilícitas desde el penal. Los detenidos tendrían relación con 20 crímenes perpetrados en el centro y norte del Valle.

El coronel Óscar Cárdenas, subcomandante de la Policía del Valle, indicó que “se pudo establecer qué personas desde la parte externa de la cárcel en algunas ocasiones les lanzaban estupefacientes y celulares para que tuvieran comunicación y así poder articular sus crímenes”.

Su cabecilla principal es un recluso identificado con el alias de ‘Pipe’ y en interceptaciones telefónicas se evidencia como cuadraban la nómina por el pago de asesinatos así como el frívolo reporte de crímenes llevados a cabo en las zonas mencionadas del departamento.

Audio telefónico:

Capturado 1: “¿Qué hubo mami?”

Mujer: “Habla con Flor”

Capturado 1: “Ya me fue ready, le alcancé a pegar a ese mar**a y se me encascaró, pero el cucho me dice que lindo, que ese man quedó ahí, sabe dígale a Paola que ya le hablo”.

Mujer: “Listo pues”

Capturado 1: “Cuídese mucho”

Mujer: “Listo, usted también”

Durante los operativos se incautaron armas de fuego, varios kilos de marihuana, 10 celulares y un fusil de largo alcance. Su actuar principal era la disputa por la venta de droga en el Valle del Cauca.

“Los homicidios están relacionadas con la instrumentalización de personas en el tráfico de estupefacientes y control territorial para la venta de estupefacientes”, añadió el coronel Cárdenas.

Los capturados están en su proceso de judicialización, también se les acusa de extorsión a comerciantes y además usaban a menores de edad para cometer todo tipo de delitos.