¿Deberían acabarse las exhibiciones que ponen en riesgo a los militares?

Luego de que este domingo murieron dos miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), cuando la cuerda que los sostenía desde un helicóptero se desprendió durante un espectáculo acrobático en medio del desfile de silleteros, salieron a la luz varios interrogantes frente a si son o no necesarios este tipo de espectáculos.

Este tipo de muestra aérea es usual en Colombia. Cada año, durante la celebración de la independencia, se presenta el espacio propicio para que todas las Fuerzas Armadas desplieguen un majestuoso show en todo el territorio nacional para hacer muestras de sus capacidades y recursos. Es un ejercicio habitual también en celebraciones de las principales ciudades del país.

Una de las voces que se pronunció este lunes fue la del padre de uno de los militares fallecidos, el señor Jesús Mosqueda Andrade, que en medio del dolor pide explicaciones: “No se justifica que en las condiciones actuales, con las tecnologías vigentes, se manden a dos seres humanos a ese tipo de operación”. Mosqueda agregó que su hijo no quería ir a ese ejercicio y que incluso se lo manifestó así a su hijo y esposa. “Si él no quería ir, por qué lo mandaron”, se pregunta el padre del militar Jesús Lacides Mosquera.

Si corren riesgo los uniformados, ¿qué tan conveniente es hacerlas?

El Sistema Informativo de Canal 1 le trasladó la pregunta al coronel (r) del Ejército Nacional, Carlos A. Velásquez, especializado en Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra Colombia.

“Creo que este tipo de espectáculos son innecesarios, a pesar que se genera una imagen de vinculación con la comunidad en sus momentos de fiesta, es innecesario poner en riesgo a las personas en ese tipo de shows (…) habría que pensar en la posibilidad de acabar con estas actividades”.

El coronel Velásquez también se refirió a la hipótesis que pudo poner en riesgo la trágica demostración de las FAC en Medellín. “Seguramente como no era una operación militar, de riesgo para las personas que allí participaban, es probable que se hayan aflojado los protocolos y las personas encargadas de revisar el tema de seguridad no fue hecha al detalle y lamentablemente se presentó este trágico accidente”.

De igual manera, Pablo Bueno, graduado de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, (EMAVI de las FAC), cuenta con una larga experiencia en ingeniería aeronáutica, es piloto de avión, de planeador y recibió alas de paracaidista militar, por lo que puede ofrece una opinión objetiva sobre este tipo de muestras aéreas.

“Estos espectáculos no son necesarios pero sí cumplen una función importante para las FF.AA. No son necesarios porque si dejamos de hacerlos, las FF.AA. no se ven afectadas en su capacidad para brindar seguridad y defensa. Pero sí son importantes porque con ellos se busca mejorar las relaciones entre la sociedad civil y los militares”, explicó.

Asimismo, cree que es una manera de acercar el trabajo de los militares a los colombianos. “El trabajo que realizan las tropas casi nunca lo podemos ver los civiles, así que estas demostraciones sirven para mostrarle a la gente algunas de las capacidades que tienen los soldados”.

Bueno concluyó que este tipo de demostraciones también sirve para reclutar a los jóvenes, ya que estos espectáculos inspiran a muchas personas para seguir los pasos de todos los uniformados que allí demuestran sus habilidades.

A propósito del tema, en horas de la tarde de este domingo, el ministro de Defensa Guillermo Botero aseguró que han quedado suspendidos estos ejercicios aéreos hasta que se puedan establecer las causas de esta tragedia que hoy enluta a las fuerzas militares.

Se espera que este viernes el general Ramsés Rueda, comandante de la FAC, dé a conocer los resultados de las investigaciones que llevarán a dar con las principales causas de este trágico accidente. Por ahora, en rueda de prensa en la mañana de este lunes, el comandante insistió en que “ninguna de las capacidades de las fuerzas militares debe considerarse como un espectáculo circense (..) las mostramos de manera pública para mostrar las capacidades que tienen a su servicio, y es la oportunidad para estar más cerca de los colombianos”.