Cuidadores de casas: el nuevo empleo que va en aumento a pesar de la crisis en Venezuela

El salario mínimo en Venezuela actualmente es el equivalente a US$2 mensuales. Con este empleo los cuidadores ganan entre US$5 y US$7 y trabajan solo 10 días al mes.

Isabel, como llamaremos a esta persona que se dedica a esta labor mientras limpia el polvo de la superficie de la cocina de una propiedad cuyos dueños salieron de Venezuela desde hace cinco años, bromea y asegura “se ve que fue bonita en una época lejana… muy lejana”.

Esta mujer visita esta casa cada 15 días y en cada visita la encuentra de mal en peor

“Dan ganas de salir corriendo. Cada vez que vengo se me hace más difícil limpiarla, pero necesito el dinero y actualmente en este negocio se gana un poquito mejor que en otros”, indicó.

Su profesión es maestra de escuela (oficio que no ejerce actualmente) pero ella es una de los muchos venezolanos que en los últimos tiempos se han aventurado a este nuevo negocio en pleno apogeo ‘’cuidar casas de los propietarios que han abandonado el país en los últimos años’’.

“Hago más que muchos profesionales, que muchas personas que pasaron años y años en una universidad. Pero igual este dinero no me alcanza para nada. Todo está muy caro en este país”, lamenta esta madre de familia que pidió no ser identificada.

Cuidar casas de personas que han abandonado el país se ha convertido en un nuevo oficio de los que se quedan en Venezuela. Sin embargo, para la mayoría de los emigrantes venezolanos la opción más viable económicamente es dejarles las llaves a un familiar o a un vecino.

Luisa como decide llamarse una caraqueña (para mantenerse en el anonimato), vive en un barrio en el sureste de la ciudad cuyo edificio se encuentra “prácticamente desocupado”.

“El apartamento de al lado que tiene 60 metros cuadrados estuvo vacío por 4 años. Una vecina bajaba todas las noches para prender las luces y luego volvía en las mañanas a apagarlas”, indica la mujer.

Ella asegura que muchos propietarios utilizan esta técnica para evitar que sus casas sean invadidas o expropiadas. “Mi mamá tenía varios apartamentos en Caracas. Uno se lo expropió el Gobierno y otro fue invadido”, explicó.

El Estado venezolano anunció la organización de un censo de viviendas. La oposición cree que el objetivo del plan es expropiar las casas de emigrantes venezolanos que se encuentren desocupadas y lo ha calificado como ilegal.

Luisa (abogada de profesión) explica que en Venezuela el Código Penal establece la invasión como delito, pero es una ley que simplemente no se cumple.

“Al mismo tiempo establece el doble de la pena para aquellos que promuevan las invasiones y en este caso el Gobierno venezolano es el promotor de la invasión”, manifiesta.

Según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la crisis económica que atraviesa el país petrolero ha forzado a 4 millones de personas a abandonar el país.

Muchos propietarios han preferido dejarles las llaves de sus casas a familiares y a personas de confianza, que venderlas o alquilarlas.

“No quise vender mi casa porque los precios han bajado muchísimo. El valor de mi casa, por ejemplo, se ha depreciado un 40 %”, explica otra ciudadana venezolana que emigró y actualmente vive en Perú.

Alquilar su propiedad tampoco es una opción porque hay un alto riesgo de invasión o apropiación

“Para alquilar se necesita a alguien de confianza. En Venezuela tú no puedes alquilarle a cualquier persona porque hay un riesgo muy elevado de que se queden con tu casa o la invadan”, destacó.

La Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas de 2011 (aprobada por el expresidente Hugo Chávez Frías), establece que “no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona”.

Como consecuencia, son muy pocos los propietarios que se atreven a alquilar sus propiedades inmobiliarias.

¿Por qué informarse con el Canal 1?

Recuerde que en el sistema informativo del Canal 1 puede encontrar temas de actualidad sobre las regiones, la política, la economía y los acontecimientos a nivel nacional e internacional.