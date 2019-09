En la entrega de equipos de investigación al batallón de Fuerzas Especiales de la Cuarta Brigada, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, criticó la libertad otorgada al hincha que habría lanzado un cuchillo en el estadio Atanasio Girardot.

“Tirar un cuchillo no es lo mismo que tirar harina, él no tiró un huevo y no lo tiró a la manga, lo tiró a los jugadores de Millonarios que estaban ahí y ojalá los jugadores de Millonarios pongan la demanda por intento de homicidio”, indicó Gutiérrez.