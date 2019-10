¡Confirmado! PlayStation 5 llegará en 2020 y estas son algunas novedades que traería

Una larga espera de seis años finalmente termina para los fanáticos de la consola más vendida del mundo. La gigante tecnológica Sony anunció este martes que la próxima generación de su famosa consola de juegos PlayStation saldrá a la venta durante la temporada navideña de 2020, según confirmó en su blog.

Nuevamente, como sucedió entre el lanzamiento de la PS2 y la PS, uno de los cambios más considerables de la PlayStation 5 será en controles o joysticks, cuyas mejoras son un hecho confirmado por la compañía japonesa, líder mundial del mercado de los videojuegos.

“Uno de nuestros objetivos con la próxima generación es profundizar la sensación de inmersión cuando juegas, y tuvimos la oportunidad con nuestro nuevo controlador de volver a imaginar qué puede aportar el sentido del tacto a esa inmersión”, dijo Jim Ryan, jefe de Sony Interactive Entertainment, en un comunicado.

Como decíamos antes, una de las innovaciones justamente se dará en el control remoto, que ahora incluirá una tecnología táctil llamada ‘haptic’, diferente a la del panel frontal que ahora hace las veces de pad. Con este cambio se espera que haga que la experiencia de juego sea más realista.

“La tecnología táctil te ofrece una amplia variedad de sensaciones, muy diferentes cuando chocas contra un muro en una carrera de autos o haces un tackle en un campo de fútbol americano”, dijo Ryan.

Los gatillos L2 y R2, importantísimos en casi todos los títulos, también cambiarán y serán “adaptativos”: permitirán también “percibir la sensación táctil de disparar una flecha con un arco o acelerar un 4×4 en un terreno rocoso”, agregó Ryan.

Por ahora no se sabe con certeza si la consola seguirá usando discos compactos o se la jugará por el almacenamiento en la nube, o a las tarjetas de memoria para reproducir los juegos. Tampoco se confirma por ahora si la nueva generación traerá consigo nuevas exigencias para los modelos de televisores actuales en cuanto calidad y movimiento de imagen, como tecnología 4k u 8k.

Aunque la PS5 será la protagonista en la navidad del 2020, la compañía anunció que seguirá contando durante todo el siguiente años con los títulos más destacados para PS4 como Death Stranding, The Last of Us II y Ghost of Tsushima.

Por ahora, muchos entusiastas de los videojuegos se han dedicado a fantasear sobre cómo sería la quinta consola de Sony. Aquí les dejamos algunos prototipos (no oficiales) solo para que sueñen: