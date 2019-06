Con este video, buscan a motociclista que atropelló a abuela y niño y se fugó

View this post on Instagram

#NosEnvian #DenunciaCiudadana ATROPELLÓ UN NIÑO Y A LA ABUELA Y SE VOLÓ ❗ El 10 de Junio, del presente año, se registró un hecho que deja a una familia con el corazón en la mano. Un motociclista sin medir el riesgo, enviste a unas personas, Abuela y Nieto, dejando inconciente al Niño y posteriormente a eso le suturaron con 100 puntos en la cabeza, el que iba manejando la moto se escapó y al sol de hoy no hay rastro. Todo sucedió en la Cll 15 con Cra 35, Barrio Cristóbal Colón, por toda la iglesia, 3 cuadras antes de llegar a la 39. Pedimos de corazón que nos ayuden a encontrar al irresponsable para que de la cara y responda. 🙏🆗